JPNN.com - Nasional - Tokoh

SBY Bicara soal Demonstrasi, Ada Kata Pengingat hingga Kerja Keras

Minggu, 07 September 2025 – 13:57 WIB
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti terkait aksi unjuk rasa yang berakhir kerusuhan di sejumlah daerah di Indonesia.

Menurut SBY aksi masyarakat tersebut adalah sebagai pengingat kepada pemerintah pentingnya menjaga dialog dan kebersamaan.

“Kalau beberapa saat yang lalu, sebutlah sekitar 10 hari yang terjadi menurut saya menyadarkan semua bahwa harus menjaga dialog dan kebersamaan,” ujar SBY dikutip Minggu (7/9).

SBY menuturkan, aksi unjuk rasa yang terjadi itu menyadarkan bagi semua pihak termasuk pemerintah untuk membangun negeri menuju arah yang lebih baik dan amanah.

Menurutnya, pentingnya seluruh pihak agar menyambung komunikasi, persaudaraan dan berdialog dengan satu tujuan untuk membangun bangsa yang maju.

“Mari melihat ke depan untuk meningkatkan dialog, kebersamaan, kerja keras menuju Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan pemimpin Presiden Prabowo,” kata dia.

SBY memiliki optimisme Indonesia mampu menjadi lebih baik apabila seluruh pihak bersama-sama menjalankan amanahnya.

“Membangun niat baik, karya yang tulus dan semangat yang kuat for our better future. Selalu ada jalan untuk menuju Indonesia yang kita cita-citakan itu,” tuturnya.

