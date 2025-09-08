SBY Optimistis Kepemimpinan Prabowo Membawa Kemajuan untuk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak semua pihak untuk terus menyambung komunikasi, memperkuat persaudaraan, serta membangun dialog.

Hal itu dikatakan SBY saat membuka pameran seni bertajuk Art for Peace and a Better Future yang digelar oleh Komunitas Seni SBY di Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu (6/9) lalu.

Menurut SBY, menumbuhkan semangat gotong royong, persaudaraan, dan kebersamaan di bawah kepemimpinan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto merupakan hal yang sangat penting

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, semua bisa bersama-sama ke depan. Setiap momen, ada hikmah yang bisa dipetik. Dari krisis menjadi peluang, from crisis to opportunity,” kata SBY dikutip Senin (8/8).

Oleh karena itu, SBY mengungkapkan mengajak semua pihak mengedepankan sikap gotong royong untuk memastikan masa depan Indonesia yang adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai demokrasi.

Pameran seni itu diikuti oleh sejumlah pelukis dari berbagai daerah, antara lain Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Karya-karya yang ditampilkan membawa pesan perdamaian, persaudaraan, serta harapan untuk masa depan Indonesia dan dunia yang lebih baik.

“Para seniman mengekspresikan pikiran hati dan harapan-harapannya agar di negeri ini, di dunia, yang ingin dapatkan adalah kedamaian. Kedamaian dan perdamaian,” lanjut SBY.

Dia menekankan bahwa para seniman, sebagaimana elemen bangsa lainnya, memiliki kebebasan berekspresi namun tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan.