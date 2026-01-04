SBY Pastikan Matahari Partai Demokrat Hanya AHY

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan bahwa matahari atau pucuk pimpinan di Partai Demokrat hanya satu, yakni Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

SBY mengatakan hal itu saat memulai pidatonya dalam Perayaan Natal Nasional dan Tahun Baru 2026 Partai Demokrat.

Adapun AHY tidak bisa menghadiri acara itu lantaran sedang bertugas sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

“Seharusnya yang menyampaikan sambutan utama adalah pemimpin Partai Demokrat, Bung Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau pemimpin partai. Saya boleh dikatakan seorang mentor senior, mataharinya hanya satu di Partai Demokrat, Mas AHY,” kata SBY di Jakarta, Senin malam.

SBY menjelaskan AHY tidak bisa menghadiri agenda partai karena sedang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja di Kalimantan Timur. Menurut dia, tugas negara selalu menjadi yang utama dibanding tugas partai.

“Tentu bagi Demokrat country first, the people first, baru partai. Jangan dibalik. Negara dulu, rakyat dulu, baru partai. Oleh karena itu, saya mendapat tugas dari panitia untuk menyampaikan sambutan ini mewakili Mas AHY. Tiada rotan, akar pun berguna,” katanya.

Dalam pidatonya, SBY mengutarakan pentingnya menjaga kerukunan dan persaudaraan. Menurut dia, kerukunan merupakan modal utama bangsa Indonesia untuk terus maju ke depan.

Selain itu, SBY juga mengingatkan kembali jati diri Partai Demokrat, yakni memegang teguh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia mengimbau kader untuk bekerja sekuat tenaga untuk melanjutkan pengabdian kepada negara.