JPNN.com - Pendidikan

SBY Sumbang Lukisan ‘Gunung Tangkuban Parahu’ untuk Lelang Dana Abadi Kampus ITB

Rabu, 08 Oktober 2025 – 15:22 WIB
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan lukisan hasil karyanya berjudul 'The Legend and the Beauty' kepada Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara untuk dilelang sebagai dana abadi ITB, di Aula Barat ITB, Jalan Ganesa, Kota Bandung, Rabu (8/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyumbangkan sebuah lukisan hasil karyanya untuk kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).

Lukisan itu diserahkan SBY kepada Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara dalam Pembukaan dan Peresmian 'Adicitra Ganesha: Bakti Karya Seni, Kriya, dan Desain' di Aula Barat ITB, Jalan Ganesa, Kota Bandung, Rabu (8/10/2025).

SBY mengatakan, lukisan dengan judul 'The Legend and the Beauty' ini terinispirasi dari keindahan alam di Gunung Tangkuban Parahu.

Gunung yang terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat itu menyimpan memori begitu mendalam bagi sosok purnawirawan militer itu.

"Pertama kali saya 30 tahun bertugas sebagai prajurit, 15 tahun sendiri berada di Bandung. Jadi, saya mengetahui banyak keindahan, banyak legenda, banyak mitos, banyak warisan, atau heritage yang ada di Bandung dan Jawa Barat ini," kata SBY saat ditemui usai orasi kebudayaan.

Saat melukis, ia membayangkan keindahan alam yang dilihatnya langsung melalui memori-memori di kepalanya.

Gambar yang dilukisnya pun begitu cantik, menggambarkan suasana pemandangan dari atas gunung dengan lembayung senjanya.

"Saya dengan keluarga waktu itu berkunjung beberapa kali ke vulkano dari Tangkuban Parahu, yang saya lukis itu, dengan surrounding-nya yang so beautiful," ujarnya.

