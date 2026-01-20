SBY Ungkap Potensi Perang Dunia, Legislator Singgung Peran Menlu Bicara Isu Perdamaian

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebutkan perang dunia ketiga memang bisa saja pecah seperti yang dikhawatirkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia berkata demikian saat ditanya awak media soal pernyataan SBY yang bilang perang dunia ketiga bisa saja terjadi.

"Dengan catatan, kalau masing-masing negara tidak bisa mengekang nafsu untuk bertempurnya," kata Kang TB sapaan TB Hasanuddin saat dihubungi, Selasa (20/1).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menyadari Indonesia sulit sendirian berperan mencegah terjadinya perang dunia ketiga.

Namun, kata Kang TB, Indonesia setidaknya bisa berperan menggelorakan isu perdamaian dan perang bukan solusi terhadap masalah bangsa di dunia.

"Melalui apa? Melalui kegiatan diplomasi. Diplomasi, kita punya perwakilan di PBB, ya, itu disampaikan peran PBB dalam perdamaian dunia," lanjut eks Sesmilpres itu.

Kang TB pun menyoroti pentingnya peran Presiden RI Prabowo Subianto dan Menlu Sugiono untuk mencegah perang dunia ketiga seperti dikhawatirkan SBY.

"Presiden dan Menlu itu, peran Menlu itu sangat dominan juga untuk menggerakkan ini," ujar dia.