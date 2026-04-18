Scarlett Beauty Impact Usung Misi Pemberdayaan Perempuan

jpnn.com - Sejak resmi berdiri pada 2017, Scarlett telah mengukuhkan posisinya bukan sekadar sebagai brand kecantikan lokal terkemuka di Indonesia, melainkan juga sebagai agen perubahan sosial yang fokus pada kemajuan kaum perempuan.

Melalui payung besar Scarlett Beauty Impact (SBI), brand yang kini telah merambah layanan profesional melalui Scarlett Skin Clinic+ ini menjalankan misi jangka panjang yang berfokus pada dua pilar utama, yaitu Women’s Empowerment & Progression serta Livelihood & Community Enhancement.

Inisiatif ini dirancang untuk memberikan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga pelatihan keterampilan yang memungkinkan perempuan Indonesia merayakan kecantikan unik mereka sembari meraih potensi terbaiknya.

Salah satu wujud nyata dari komitmen pemberdayaan ini tercermin dalam program unggulan Umroh Bareng Scarlett yang pada tahun 2026 ini telah memasuki tahun kelima pelaksanaannya.

Sejak diluncurkan pertama kali pada 2022, program sosial ini telah memberangkatkan ratusan penerima manfaat ke tanah suci, dengan data statistik yang menunjukkan bahwa 85 persen dari total penerima manfaat tersebut adalah perempuan.

Program ini bukan hanya sekadar perjalanan ibadah, melainkan ruang apresiasi bagi sosok-sosok inspiratif yang memiliki dampak positif (beauty impact) kuat bagi lingkungan sekitarnya.

Terkait misi besar ini, Felicya Angelista selaku Co-Founder Scarlett menegaskan dedikasi perusahaan terhadap masyarakat luas.

Felicya menyampaikan bahwa sejak awal berdiri, Scarlett berkomitmen menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.