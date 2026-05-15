Scarlett Johansson dan Sebastian Stan Gabung dalam The Batman Part II

Jumat, 15 Mei 2026 – 17:03 WIB
Scarlett Johansson. Foto: US Weekly

jpnn.com, JAKARTA - Matt Reeves memperkenalkan sejumlah pemeran baru yang akan bergabung dalam The Batman Part II, termasuk Scarlett Johansson dan Sebastian Stan.

Pengumuman itu disampaikan Reeves melalui unggahan GIF di platform X pada 14 Mei 2026 yang menampilkan wajah Scarlett Johansson dengan tulisan, “Next exit, Gotham... Welcome.”

Selain Johansson dan Sebastian Stan, Reeves juga memperkenalkan Charles Dance, Bryan Tyree Henry, dan Sebastian Koch sebagai bagian dari jajaran pemain baru film tersebut.

Keterlibatan Scarlett Johansson dalam proyek sekuel Batman pertama kali diumumkan pada Desember 2025, sementara Sebastian Stan dilaporkan mulai menjalani negosiasi untuk memerankan Harvey Dent pada Januari 2026.

Proses syuting The Batman Part II saat ini berlangsung di Inggris Raya.

Robert Pattinson akan kembali memerankan Bruce Wayne alias Batman. Sementara itu, Colin Farrell, Jeffrey Wright, dan Andy Serkis juga dipastikan kembali tampil.

Detail alur cerita film masih dirahasiakan oleh pihak studio dan sutradara.

Namun, Matt Reeves mengungkapkan bahwa film kedua ini akan lebih banyak mengeksplorasi sisi pribadi Bruce Wayne, berbeda dari film pertama yang lebih menitikberatkan pada sosok Batman sebagai vigilante.

Matt Reeves mengumumkan Scarlett Johansson dan Sebastian Stan bergabung dalam film The Batman Part II.

TAGS   Scarlett Johansson  Sebastian Stan  Matt Reeves  The Batman Part II 
