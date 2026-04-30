Schneider Electric Komitmen Penuhi Kebutuhan Hunian Modern

jpnn.com, JAKARTA - Schneider Electric meluncurkan Vivace E, rangkaian sakelar dan stopkontak terbaru yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan hunian modern di Indonesia.

Hal itu merespons pergeseran gaya hidup masyarakat yang memandang rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan cerminan nilai emosional dan estetika personal.

Tren desain interior saat ini mulai beralih dari minimalisme steril menuju konsep warm minimalism atau "Less but Better".

Konsep itu menekankan bahwa setiap elemen dalam ruangan, termasuk detail kecil seperti perangkat kelistrikan, harus memiliki nilai fungsi dan kualitas material yang mampu mendukung pengalaman emosional penghuninya.

Ketua Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) DKI Jakarta, Ariya Sradha menjelaskan desain perangkat yang clean, slim, dan frameless seperti Vivace E menjadi pilihan utama agar dapat menyatu secara natural dengan berbagai konsep interior tanpa mengganggu kesatuan visual ruang.

Selain aspek keindahan, produk ini mengedepankan keamanan sebagai prioritas utama guna melindungi penghuni dari risiko korsleting listrik dan kebakaran

“Dalam merancang sebuah hunian, detail kecil seperti sakelar dan stopkontak memiliki peran besar dalam menjaga kesatuan visual ruang," ujarnya dalam konferensi pers baru-baru ini.

Perangkat itu dilengkapi dengan fitur safety shutter berstandar SNI serta bersertifikat International Electrotechnical Commission (IEC) dan sistem grounding yang andal.