Science Film Festival 2025 Hadir di 70 Daerah, Ajak Siswa Cintai Sains dan Bumi

Rabu, 05 November 2025 – 00:12 WIB
Science Film Festival menekankan peran penting Green Jobs dalam menciptakan masa depan yang lestari sekaligus menunjukkan bahwa sains bisa menyenangkan. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Science Film Festival kembali hadir di Indonesia untuk ke-16 kalinya pada 4–30 November 2025, menjangkau siswa-siswi SD hingga SMA di 70 kabupaten/kota secara hybrid.

Festival yang diinisiasi oleh Goethe-Institut itu mengusung tema “Green Jobs”, menghadirkan deretan film internasional bertema lingkungan dan eksperimen sains interaktif yang menginspirasi generasi muda mencintai sains dan bumi.

Tahun ini, Science Film Festival 2025 menayangkan 16 film dari tujuh negara yakni Jerman, Republik Ceko, Belanda, Uruguay, Afrika Selatan, Argentina, dan Britania Raya.

Selain film, akan ada enam eksperimen sains yang dikaitkan dengan film-film tersebut dan dipraktikkan langsung setelah penayangan.

Kegiatan digelar secara luring di sekolah, universitas, pusat sains, dan komunitas, serta daring melalui Zoom, menjangkau berbagai daerah seperti Balige, Bukit tinggi, Ende, Gowa, Manokwari, Palangkaraya, Poso, Soe, Waingapu, dan puluhan kota lainnya.

Tema Green Jobs menyoroti pentingnya pekerjaan ramah lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Goethe-Institut berharap generasi muda bisa memahami bahwa pekerjaan hijau bukan hanya peluang masa depan, tetapi juga bentuk nyata kontribusi bagi planet ini.

“Dengan mengangkat pentingnya praktik hidup ramah lingkungan dan keahlian berkelanjutan, Science Film Festival menekankan peran penting Green Jobs dalam menciptakan masa depan yang lestari. Kami juga ingin menunjukkan bahwa sains bisa menyenangkan,” ujar Direktur Goethe-Institut Wilayah Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru, Constanze Michel, saat pembukaan festival di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Selasa (4/11).

Science Film Festival 2025 hadir di 70 daerah dengan mengajak siswa mencintai sains dan bumi

