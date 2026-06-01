Science x AI Summit 2026 di Silicon Valley: Bahas Arah Baru Industri AI

jpnn.com, JAKARTA - Pakar kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) Gunawan Aryaputra menghadiri Science x AI Summit 2026 yang digelar di Silicon Valley, Amerika Serikat.

Forum tersebut dikenal sebagai salah satu ajang bergengsi yang mempertemukan kalangan ilmuwan, peneliti, pelaku industri, dan perusahaan teknologi global untuk membahas perkembangan AI generasi berikutnya.

Berbeda dengan konferensi AI yang umumnya berfokus pada peluncuran produk baru, Science x AI Summit lebih banyak membahas arah pengembangan teknologi AI dalam jangka panjang.

Menurut Gunawan Aryaputra, industri AI global saat ini mulai memasuki fase baru yang tidak lagi hanya berfokus pada ukuran model atau jumlah parameter.

"Perhatian industri kini mulai bergeser ke AI Agent, sistem penalaran otonom, AI untuk riset ilmiah, serta implementasi AI di sektor-sektor nyata seperti keuangan, kesehatan, manufaktur, dan robotika," ujar Gunawan dalam keterangannya, Senin (1/6).

Dia menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir masyarakat lebih mengenal AI melalui chatbot, generator gambar, atau video berbasis kecerdasan buatan.

Namun, kata dia, fokus industri saat ini sudah berubah ke bagaimana AI dapat menjalankan pekerjaan secara mandiri dan memberikan dampak langsung bagi berbagai sektor.

"Jika sebelumnya AI dikenal karena kemampuannya berinteraksi atau mengobrol, sekarang tantangannya adalah bagaimana AI bisa benar-benar bekerja dan menyelesaikan tugas secara efektif," katanya.