SCMP Gandeng Kadin Indonesia untuk Memperkuat Dialog Indonesia-Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - South China Morning Post (SCMP) menggandeng Kadin Indonesia akan penyelenggaraan China Conference: Southeast Asia 2026 yang akan berlangsung pada 10 Februari 2026 di The St. Regis Jakarta, Indonesia.

Executive Managing Editor South China Morning Post Zuraidah Ibrahim menyampaikan jurnalisme yang terpercaya dan independen berperan penting dalam menghadapi lanskap geopolitik dan ekonomi global yang bergerak sangat cepat.

"Melalui China Conference Southeast Asia, SCMP menyediakan ruang bagi para pemimpin di bidang pemerintahan, bisnis, dan investasi untuk terlibat dalam diskusi yang mendalam mengenai berbagai faktor yang membentuk masa depan regional," ungkap Zuraidah dikutip, Minggu (1/2).

Dia menyebut seiring dengan meningkatnya peran Tiongkok sebagai salah satu sumber utama investasi asing langsung ke Indonesia.

Zuraidah menyebut dengan nilai investasi lebih dari USD 18 miliar pada 2025, nota kesepahaman yang ditandatangani oleh SCMP dan Kadin Indonesia mencerminkan komitmen bersama untuk membangun kolaborasi jangka panjang. Penyelenggaraan konferensi ini merupakan bagian dari hasil konkret kerja sama tersebut.

“Kami telah menyiapkan beragam agenda yang membahas isu-isu paling relevan saat ini, dengan menghadirkan pembicara dari berbagai sektor, termasuk dari Indonesia sebagai tuan rumah, Tiongkok, dan kawasan sekitarnya. Kami memperkirakan sekitar 500 peserta akan hadir, dengan separuh berasal dari luar Indonesia. Hal ini mencerminkan kuatnya minat global terhadap potensi yang ditawarkan Indonesia,” ujar Zuraidah Ibrahim.

Mewakili Kadin Indonesia, Shinta Kamdani, Coordinating Vice Chairwoman for Human Development, Culture and Sustainable Development at Kadin Indonesia, Chairwoman of APINDO, sekaligus Chief Executive Officer Sintesa Group, memaparkan visi dan misi Kadin Indonesia, peluang yang muncul dari penguatan hubungan Indonesia–ASEAN serta Hong Kong–Tiongkok Raya, serta arti strategis kolaborasi ini.

“Di saat yang sama, Indonesia juga perlu menyadari bahwa sekitar 70% bahan baku Indonesia masih berasal dari impor, dengan Tiongkok sebagai salah satu sumber utama, menunjukkan adanya peluang nyata untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Tiongkok," kata Shinta.