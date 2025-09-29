Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Scomadi Merilis New Adventure DS, Ada 3 Warna, Harga Rp 99 Juta

Senin, 29 September 2025 – 14:42 WIB
Scomadi Merilis New Adventure DS, Ada 3 Warna, Harga Rp 99 Juta - JPNN.COM
Peluncuran Scomadi New Adventure DS di IMOS 2025, Tangerang. Foto: scomadi

jpnn.com, JAKARTA - Scomadi Indonesia baru saja merilis skutik anyar bergaya adventure, yaitu New Scomadi Adventure DS di Tangerang.

General Manager Sales, Scomadi Indonesia Aditya Ardianto mengatakan Adventure series merupakan model Scomadi yang paling sukses sejak diperkenalkan di Indonesia pada 2023.

"Kini, New Scomadi Adventure DS hadir dengan sistem dual shockbreaker di gardan belakang, memberikan kelincahan dan kenyamanan lebih unggul dalam segala kondisi,” jelas Aditya dalam keterangannya, Senin (29/9).

Baca Juga:

Skutik klasik asal Inggris itu diklaim mendapatkan peningkatan teknis dan fitur dual shockbreaker di gardan belakang.

Selain itu, New Scomadi Adventure DS dilengkapi flyscreen, air-scoop dan muffler cover.

Di Indonesia, New Scomadi Adventure DS tersedia dalam tiga pilihan warna meliputi Cocoa Pearl metallic, Old English White, dan Khaki Green.

Baca Juga:

Harga Scomadi Technica 200i Adventure Dual Shock dibanderol Rp 99 juta on the road Jakarta. (rdo/jpnn)

Scomadi Indonesia baru saja merilis skutik anyar bergaya adventure, yaitu New Scomadi Adventure DS di Tangerang.

Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Scomadi  Scomadi Adventure DS  spesifikasi Scomadi Adventure DS  harga Scomadi Adventure 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp