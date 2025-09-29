Scomadi Merilis New Adventure DS, Ada 3 Warna, Harga Rp 99 Juta

Senin, 29 September 2025 – 14:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Scomadi Indonesia baru saja merilis skutik anyar bergaya adventure, yaitu New Scomadi Adventure DS di Tangerang.

General Manager Sales, Scomadi Indonesia Aditya Ardianto mengatakan Adventure series merupakan model Scomadi yang paling sukses sejak diperkenalkan di Indonesia pada 2023.

"Kini, New Scomadi Adventure DS hadir dengan sistem dual shockbreaker di gardan belakang, memberikan kelincahan dan kenyamanan lebih unggul dalam segala kondisi,” jelas Aditya dalam keterangannya, Senin (29/9).

Skutik klasik asal Inggris itu diklaim mendapatkan peningkatan teknis dan fitur dual shockbreaker di gardan belakang.

Selain itu, New Scomadi Adventure DS dilengkapi flyscreen, air-scoop dan muffler cover.

Di Indonesia, New Scomadi Adventure DS tersedia dalam tiga pilihan warna meliputi Cocoa Pearl metallic, Old English White, dan Khaki Green.

Harga Scomadi Technica 200i Adventure Dual Shock dibanderol Rp 99 juta on the road Jakarta. (rdo/jpnn)