Scoot Kembali Buka Rute Penerbangan Palembang–Singapura

Kamis, 15 Januari 2026 – 14:54 WIB
Maskapai Scoot kembali membuka rute penerbangan Palembang - Singapura. Foto: dokumen Bandara SMB II Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Maskapai Scoot kembali membuka rute penerbangan Palembang - Singapura dan sebaliknya. 

Penerbangan perdana rute itu berlangsung pada Kamis (15/1/2026) dengan rute SIN – PLM pukul 06.05 WIB dan langsung terbang kembali ke Singapura pada pukul 07.20 WIB. 

General Manager Bandara SMB II Ahmad Syaugi Shahab menilai pembukaan kembali rute Singapura ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan gairah wisata baik pelancong domestik maupun internasional. 

"Rute penerbangan ini merupakan rute yang telah lama ditunggu-tunggu para pengguna jasa bandara. Masyarakat Sumatera Selatan khususnya sangat antusias menunggu kabar kapan Bandara SMB II akan membuka kembali rute favorit ini," ungkap Syaugi. 

Frekuensi penerbangan dengan tujuan Singapura oleh Scoot itu akan dilakukan sebanyak 4 kali dalam seminggu yaitu Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. 

"Untuk update jadwal dapat dilihat pada Media Sosial Palembang Airport.” kata Syaugi.

Maskapai Scoot sendiri memiliki fasilitas seperti penerbangan dengan menggunakan pesawat type Embraer 190-E2 kapasitas 112 penumpang dengan bagasi cabin koper dan ransel total 10 kilogram.

"Ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para penumpang selama dalam penerbangan," jelas Syaugi. (mcr35/jpnn) 

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Cuci Hati

TAGS   maskapai scoot  penerbangan  Bandara SMB II Palembang  palembang-singapura 

