Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sulsel

SD Negeri di Bulukumba Dipagari Kawat Berduri, Pelaku Dilaporkan ke Polisi

Minggu, 12 Oktober 2025 – 08:08 WIB
SD Negeri di Bulukumba Dipagari Kawat Berduri, Pelaku Dilaporkan ke Polisi - JPNN.COM
Tangkapan layar - Suasana penyegelan dengan pagar kawat berduri di SD Negeri 223 Garanta, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. (ANTARA/Darwin Fatir)

jpnn.com - Seorang warga bernama Ambo Lecceng dilaporkan kepada polisi lantaran menyegel SD Negeri 223 Garanta di Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Pelaku memagari sekolah negeri itu menggunakan kawat berduri setelah mengeklaim lahan SD tersebut adalah miliknya.

"Saya sudah sampaikan kronologi kejadian di hari Selasa (30/9) sore ke dinas. Dia (Ambo) sudah dilaporkan ke Polres Bulukumba (dugaan penyerobotan lahan)," kata Kepala SDN 223 Garanta Bulukumba saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/10/2025).

Baca Juga:

Dia menjelaskan penyegelan sekolah terjadi sejak 30 September 2025.

Pelaku memagari area sekolah dengan kawat berduri pada bagian depan dan samping bangunan sekolah.

Selain itu, ruang kelas, kantor sekolah dan perpustakaan turut ditutup rapat.

Baca Juga:

Dari penutupan ruangan tersebut, puluhan siswa harus berdesak-desakan di ruang kelas yang tersisa tidak disegel.

Pihak sekolah terpaksa menggabung siswa dalam satu ruangan kelas agar proses belajar mengajar tetap berjalan.

Sebuah SD Negeri di Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba dipagari seorang warga menggunakan kawat berduri. Pelaku dilaporkan ke polisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sd negeri  dipagari kawat berduri  Bulukumba  Polisi 
BERITA SD NEGERI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp