Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

SDN 03 Jayabakti Kabupaten Bekasi Dibobol Maling, Polisi Lakukan Penyelidikan

Rabu, 28 Januari 2026 – 08:10 WIB
SDN 03 Jayabakti Kabupaten Bekasi Dibobol Maling, Polisi Lakukan Penyelidikan - JPNN.COM
Ruang guru SDN 03 Jayabakti Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi dalam kondisi berantakan usai dibobol pencuri.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jpnn.com - BEKASI - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Jayabakti Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibobol maling

Kasus pencurian ini mengakibatkan sejumlah barang berharga hingga aset sekolah itu raib.

Saat ini, aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus pencurian tersebut.

Baca Juga:

Kapolsek Cabangbungin Ajun Komisaris Pol. Alex Candra mengatakan penyelidikan dilakukan petugas seusai menerima laporan peristiwa tersebut dari pihak sekolah. Aksi pencurian diduga dilakukan pada Senin (26/1/2026) dini hari. 

"Sudah melapor kemarin siang, saat ini sedang ditelusuri," katanya di Cikarang, Selasa (27/1).

Sejumlah saksi turut diminta keterangan perihal kejadian ini. "Saksi-saksi diperiksa, olah tempat kejadian perkara juga kami lakukan," ungkapnya. 

Baca Juga:

Guru SDN 03 Jayabakti Furkon Fauzi mengaku baru mengetahui peristiwa tersebut seusai mendapati kondisi salah satu ruangan berantakan.

Pelaku diduga melancarkan aksi saat sekolah dalam situasi sepi serta di luar jam kegiatan belajar dan mengajar.

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Jayabakti Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibobol maling, barang berharga hingga kotak amal hilang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pencurian  sekolah dibobol maling  Polisi  Bekasi  Kasus pencurian 
BERITA PENCURIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp