SEA Games 2025: 2 Rekor Dunia Tak Bikin Puas, Rizki Juniansyah Punya Target Lebih Jauh

Selasa, 16 Desember 2025 – 13:12 WIB
Lifter Rizki Juniansyah tampil pada SEA Games 2025 cabang olahraga angkat bei kelas 79 kg di Chonburi Sports School, Chonburi, Senin (15/12). Foto: NOC Indonesia/Tetuko Mediantoro

jpnn.com - Medali emas SEA Games 2025 yang diraih lifter Indonesia Rizki Juniansyah belum membuatnya berpuas diri

Meski tampil gemilang dengan memecahkan dua rekor dunia, atlet berusia 22 tahun tersebut menegaskan bahwa ajang multievent Asia Tenggara ini bukan tujuan akhir dalam kariernya.

Rizki mengaku bangga dan terharu atas pencapaiannya di Negeri Gajah Putih.

SEA Games Bukan Tujuan Akhir Rizki Juniansyah

Namun, Rizki menyebut SEA Games hanya menjadi salah satu tahapan penting menuju target yang lebih besar, yakni Olimpiade Los Angeles 2028.

"Bangga dan terharu pasti, tetapi tujuan saya bukan berhenti di sini. Target utama saya Olimpiade 2028."

"SEA Games ini saya jadikan lonjakan untuk bisa tampil lebih baik di kejuaraan berikutnya," ucap atlet kelahiran Serang, Banten itu.

Dominasi Rizki Juniansyah dan Dua Rekor Dunia

Dalam pertandingan tersebut, Rizki menunjukkan dominasi sejak awal.

Pada angkatan snatch, Rizki mencatatkan beban 160 kg, hasil yang cukup untuk mengamankan posisi teratas sekaligus menjadi pijakan menuju angkatan berikutnya.

