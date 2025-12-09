SEA Games 2025: Bayang-Bayang Filipina, MLBB Putri Indonesia Siap Pertahankan Kejayaan

Selasa, 09 Desember 2025 – 20:53 WIB

jpnn.com - Tim putri esports Mobile Legends: Bang-Bang (MLBB) Indonesia di SEA Games 2025 bertekad mempertahankan medali emas yang diraih pada edisi 2023.

Prestasi tersebut menambah motivasi para pemain, seperti Vivi Indrawaty, Michelle Denise Siswanto, Venny Lim, Cindy Laurent Siswanto, serta Viorelle Valencia Chen.

Vivi Indrawaty berharap rekan-rekannya dapat tetap fokus dalam menghadapi setiap pertandingan. Menurutnya, persaingan di ajang SEA Games tidak bisa dianggap remeh.

Pesaing terdekat Srikandi Merah Putih sejauh ini ialah Filipina yang memiliki komposisi pemain berpengalaman.

"Seluruh negara pasti punya tekad yang besar meraih medali emas. Kami tidak boleh lengah."

"Kami akan mempersiapkan diri dengan maksimal setiap pertandingan," ujar wanita yang akrab disapa Vivi.

Menarik untuk ditunggu kiprah kontingen esports MLBB putri Indonesia pada ajang SEA Games 2025.

Selain tim putri, Indonesia juga mengirimkan tim putra Mobile Legends yang diperkuat Aldhia Fahmi Aranda, Riski, Yonathan Cin, serta Christian Widy Wardhana Hartono.