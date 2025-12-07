Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

SEA Games 2025: Cerita Putri KW dan Jorji Antar Indonesia Libas Myanmar

Minggu, 07 Desember 2025 – 15:39 WIB
Putri Kusuma Wardani saat tampil di perempat final SEA Games 2025 melawan Myanmar. Foto: PBSI.

jpnn.com - Tim bulu tangkis putri Indonesia menumbangkan Myanmar dengan skor meyakinkan 3-0 pada perempat final SEA Games 2025.

Kemenangan meyakinkan ini mengantar Srikandi Merah Putih melaju ke babak empat besar.

Putri KW Sempat Tertekan

Partai pembuka langsung menyuguhkan drama ketika Putri Kusuma Wardani menghadapi tunggal putri terbaik Myanmar Thet Htar Thuzar.

Putri harus menyerah 17-21 pada gim pertama. Namun, pemain kelahiran Tangerang itu mampu membalikkan keadaan dan menang tipis 22-20, sebelum mengunci kemenangan lewat gim ketiga 21-13.

"Hari ini ada tekanan sedikit yang saya rasakan, lawan bermain dengan baik di gim pertama dan kedua."

"Saat tertinggal cukup jauh di gim kedua, berkat dukungan dari teman-teman di belakang dan mas Imam sebagai pelatih, saya terus berusaha untuk tidak mau kalah," ucap pemain yang karib disapa Putri KW itu.

Putri mengungkapkan kunci kebangkitannya ialah mengurangi kesalahan sendiri.

"Saya hanya coba masuk dahulu bolanya karena dari gim pertama dan kedua banyak mati yang konyol, yang seharusnya tidak mati," tambahnya.

