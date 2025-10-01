SEA Games 2025 Digelar di Thailand, Pengamat Sebut Tugas Indra Sjafri Lebih Berat

Rabu, 01 Oktober 2025 – 12:10 WIB

jpnn.com - Pengamat sepak bola Akmal Marhali menilai Indra Sjafri mengemban berat saat memimpin Timnas U-23 Indonesia di SEA Games 2025.

Koordinator Save Our Soccer itu menyebut persaingan tahun ini bakal lebih ketat karena Thailand berstatus tuan rumah.

Persaingan Lebih Berat di Thailand

Sementara itu, Indonesia datang dengan beban sebagai juara bertahan. Kini, Indra Sjafri harus bisa meramu tim jauh lebih kompak mengingat komposisi pemain jauh berbeda dibanding edisi sebelumnya.

“Pertama saya mengucapkan selamat terlebih dahulu buat Indra Sjafri yang terpilih menjadi pelatih Timnas U-23 di SEA Games 2025.”

“Tugas berat menanti karena Thailand menjadi tuan rumah dan Indonesia diharapkan bisa mempertahankan medali emas yang diraih dua tahun lalu,” ujar pria kelahiran 20 September 1978 itu saat dihubungi JPNN.com.

Baca Juga: Indra Sjafri Bakal Pakai Pemain Warisan Gerald Vanenburg Pada SEA Games 2025

Rekam Jejak Gemilang Indra Sjafri

Akmal sendiri menilai reputasi Indra Sjafri sebagai pelatih Timnas Indonesia di kelompok usia tidak perlu diragukan.

Pria kelahiran 2 Februari 1963 itu tercatat membawa Timnas Indonesia juara AFF U-19 (2013, 2024) serta AFF U-22 (2019). Indra juga sukses mempersembahkan medali emas SEA Games 2023 di Kamboja.