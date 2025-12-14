Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

SEA Games 2025: Edgar Xavier Raih Emas Wushu Taolu Putra Gabungan

Minggu, 14 Desember 2025 – 12:57 WIB
SEA Games 2025: Edgar Xavier Raih Emas Wushu Taolu Putra Gabungan
Atlet Wushu Edgar Xavier Marvelo beraksi pada final wushu taolu putra SEA Games 2025 di Ratthaprasasanphakdi Building Goverment Complex Chaeng Watthana Bang, Chakkrawat, Samphanthawong, Bangkok, Thailand, Minggu (14/12/2025). Edgar Xavier meraih medali emas dengan skor 29.349, sedangkan medali perak diraih atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar dengan skor 29.246 dan medali perunggu diraih atlet Malaysia Clement Ting Su Wei 29.238 ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

jpnn.com, BANGKOK - Pundi-pundi medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games 2025 bertambah.

Atlet wushu Indonesia Marvelo Edgar Xavier mempersembahkan medali emas dari nomor Taolu Putra Gabungan (Changquan, Daoshu, dan Gunshu) yang digelar di Kompleks Gedung Pemerintah Thailand Ratthaprasasanphakdi, Bangkok, Minggu.

Marvelo keluar sebagai yang terbaik setelah mengumpulkan total nilai 29,349, hasil dari skor 9,776 pada Changquan, 9,780 di Daoshu, dan 9,793 pada Gunshu, unggul tipis atas rekan senegaranya Siregar Seraf Naro yang meraih perak dengan nilai 29,246.???????

Siregar mencatatkan skor konsisten pada tiga nomor yang dipertandingkan, masing-masing 9,680 (Changquan), 9,786 (Daoshu), dan 9,780 (Gunshu).

Sementara itu, Ting Clement Su Wei dari Malaysia mengamankan medali perunggu dengan total nilai 29,238.???????

Edgar Xavier Marvelo merupakan andalan Merah Putih di nomor changquan, daoshu, dan gunshu pada berbagai kejuaraan internasional, dengan catatan prestasi yang konsisten sejak level Asia hingga dunia.

Salah satu pencapaian terbesarnya diraih pada World Wushu Championships 2019, ketika Edgar mencetak sejarah sebagai atlet non-China dengan raihan tiga medali emas dari nomor changquan, gunshu, dan duilian. Prestasi tersebut menegaskan posisinya sebagai salah satu atlet wushu terbaik dunia di nomor taolu.

Di ajang multicabang olahraga, Edgar meraih medali perak Asian Games 2018 Jakarta–Palembang dan kembali naik podium dengan perak Asian Games 2022 Hangzhou pada nomor changquan putra.

Mengalahkan rekan senegaranya Siregar Seraf Naro, Edgar Xavier meraih emas wushu Taolu Putra Gabungan di ajang SEA Games 2025.

