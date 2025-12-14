SEA Games 2025: Edgar Xavier Raih Emas Wushu Taolu Putra Gabungan

jpnn.com, BANGKOK - Pundi-pundi medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games 2025 bertambah.

Atlet wushu Indonesia Marvelo Edgar Xavier mempersembahkan medali emas dari nomor Taolu Putra Gabungan (Changquan, Daoshu, dan Gunshu) yang digelar di Kompleks Gedung Pemerintah Thailand Ratthaprasasanphakdi, Bangkok, Minggu.

Marvelo keluar sebagai yang terbaik setelah mengumpulkan total nilai 29,349, hasil dari skor 9,776 pada Changquan, 9,780 di Daoshu, dan 9,793 pada Gunshu, unggul tipis atas rekan senegaranya Siregar Seraf Naro yang meraih perak dengan nilai 29,246.???????

Siregar mencatatkan skor konsisten pada tiga nomor yang dipertandingkan, masing-masing 9,680 (Changquan), 9,786 (Daoshu), dan 9,780 (Gunshu).

Sementara itu, Ting Clement Su Wei dari Malaysia mengamankan medali perunggu dengan total nilai 29,238.???????

Edgar Xavier Marvelo merupakan andalan Merah Putih di nomor changquan, daoshu, dan gunshu pada berbagai kejuaraan internasional, dengan catatan prestasi yang konsisten sejak level Asia hingga dunia.

Salah satu pencapaian terbesarnya diraih pada World Wushu Championships 2019, ketika Edgar mencetak sejarah sebagai atlet non-China dengan raihan tiga medali emas dari nomor changquan, gunshu, dan duilian. Prestasi tersebut menegaskan posisinya sebagai salah satu atlet wushu terbaik dunia di nomor taolu.

Di ajang multicabang olahraga, Edgar meraih medali perak Asian Games 2018 Jakarta–Palembang dan kembali naik podium dengan perak Asian Games 2022 Hangzhou pada nomor changquan putra.