Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

SEA Games 2025: Indra Sjafri Tinggal Pilih 5 Nama Terakhir untuk Timnas U-23 Indonesia

Rabu, 19 November 2025 – 04:36 WIB
SEA Games 2025: Indra Sjafri Tinggal Pilih 5 Nama Terakhir untuk Timnas U-23 Indonesia - JPNN.COM
Pemain Timnas Indonesia saat melakoni laga persahabatan melawan Mali U-22 di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (15/11). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri mengaku sudah mengantongi beberapa nama pemain yang akan dibawa ke SEA Games 2025.

Indra Sjafri Sudah Kantongi Kerangka Tim

Juru taktik kelahiran 2 Februari 1963 itu menyebut bahwa saat ini dirinya hanya perlu menambahkan beberapa nama lagi untuk melengkapi komposisi skuad.

"Alhamdulillah hampir bisa dipastikan kami memvalidasi sekitar 18 pemain," ungkap Indra.

Baca Juga:

Mantan manajer Bali United itu menuturkan bahwa pemilihan pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim.

Lima Slot Terakhir Jadi Perebutan

Karena itu, pelatih asal Pesisir Selatan tersebut masih membutuhkan sejumlah tambahan amunisi untuk mewujudkan target mempertahankan medali emas di SEA Games 2025.

"Mungkin tinggal lima pemain lagi. Nanti kami lihat dalam sisa waktu yang ada," ujar Indra.

Baca Juga:

Menarik ditunggu daftar nama pemain yang akan dibawa Timnas Indonesia ke SEA Games 2025.

Sejauh ini, PSSI belum bisa memastikan apakah akan membawa beberapa pemain diaspora seperti Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, hingga Adrian Wibowo ke Thailand.

Pelatih Timnas Indonesia, Indra Sjafri mengaku sudah mengantongi beberapa nama untuk dibawa ke SEA Games 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas U-23 Indonesia  Indra Sjafri  Timnas U-23  SEA Games 2025 
BERITA TIMNAS U-23 INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp