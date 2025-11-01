Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

SEA Games 2025 Jadi Ajang Uji Nyali Generasi Baru Bulu Tangkis Indonesia

Sabtu, 01 November 2025 – 02:48 WIB
SEA Games 2025 Jadi Ajang Uji Nyali Generasi Baru Bulu Tangkis Indonesia - JPNN.COM
Alwi Farhan menjadi salah satu andalan Indonesia di SEA Games 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - PBSI memercayakan para pemain muda untuk tampil di ajang SEA Games 2025.

Keputusan ini bukan tanpa alasan. Kabin Binpres PBSI Eng Hian menegaskan bahwa SEA Games tahun ini bukan sekadar ajang perebutan medali, tetapi juga kesempatan emas untuk membangun fondasi masa depan bulu tangkis Indonesia.

"SEA Games kali ini kami jadikan bagian dari proses regenerasi."

Baca Juga:

"Para pemain muda harus merasakan tekanan dan atmosfer kejuaraan multi event agar mereka siap saat naik ke level lebih tinggi," ucap Eng Hian.

Target PBSI dengan Tim Muda di SEA Games 2025

PBSI menyiapkan 20 atlet, terdiri dari 10 pemain putra dan 10 pemain putri, dalam skuad menuju SEA Games 2025.

Sejumlah nama muda yang sedang naik daun seperti Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah dari sektor tunggal putra, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (ganda putra) serta Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu (ganda campuran) menjadi andalan dalam misi regenerasi ini.

Baca Juga:

Meski tampil dengan skuad muda, target tetap dipasang. PBSI membidik minimal satu medali emas, terutama dari sektor tunggal putri lewat Putri Kusuma Wardani.

"Putri makin percaya diri setelah meraih perunggu Kejuaraan Dunia 2025. Saya berharap dia bisa menjadi motor tim di nomor beregu sekaligus meraih emas di perorangan," tambah Eng Hian.

SEA Games 2025 jadi ajang uji nyali bagi pemain muda Indonesia. PBSI ingin regenerasi, tapi tekanan di Thailand menanti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games 2025  PBSI  Alwi Farhan  Putri Kusuma Wardani  SEA Games  bulu tangkis 
BERITA SEA GAMES 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp