SEA Games 2025: Jalan Terjal Penuh Tantangan Timnas Basket 3x3 Putra-Putri Indonesia

Rabu, 10 Desember 2025 – 09:09 WIB

jpnn.com - Tim basket putra-putri 3x3 Indonesia akan menghadapi laga sulit pada pertandingan pembuka SEA Games 2025.

Dari sektor putri, Ayu Sriartha, Agustin Gradita Retong, Evelyn Fiyo, dan Kim Pierre-Louis akan langsung menghadapi Filipina.

Tim Putri Ditunggu Filipina

Di atas kertas, laga ini diprediksi tidak mudah meski tim basket 3x3 putri Indonesia memiliki pemain naturalisasi.

Filipina membawa komposisi pemain berpengalaman di nomor 3x3 seperti Mikka Cacho, Reynalyn Ferrer, Jhazmin Joson, dan Kaye Pingol.

Tantangan berat juga menanti tim basket putra 3x3 Indonesia. Sandy Ibrahim, Nickson Gosal, Surliyadin, dan Reggie Mononimbar dijadwalkan menghadapi tuan rumah Thailand pada laga pembuka.

Menghadapi tim Negeri Gajah Putih jelas bukan perkara mudah. Thailand menurunkan Chanatip Jakrawan, Freddie Goldstein, Panthawat Techasamran, dan Noppachai Thongpool.

Putra Tantang Tuan Rumah

Keberadaan pemain naturalisasi Freddie Goldstein menjadi salah satu faktor yang membuat Thailand patut diwaspadai.

Pelatih Timnas basket 3x3 Indonesia Fandi Andika Ramadhani mengaku timnya telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi lawan-lawan tangguh.