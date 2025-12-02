Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

SEA Games 2025: Jersei Kontingen Indonesia Punya Punya Peran Lebih dari Sekadar Gaya

Selasa, 02 Desember 2025 – 19:20 WIB
SEA Games 2025: Jersei Kontingen Indonesia Punya Punya Peran Lebih dari Sekadar Gaya - JPNN.COM
Salah satu jersei kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Foto: NOC.

jpnn.com - Indonesia resmi memperkenalkan jersei yang akan dikenakan atlet-atlet Merah Putih di SEA Games 2025 Thailand.

Peluncuran yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (1/12/2025), menghadirkan atmosfer yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Bukan hanya soal tampilan visual, tetapi juga pesan besar yang dibawa di balik kainnya.

Baca Juga:

Jersei edisi tahun ini tercipta dari kerja sama empat pihak, yakni Komite Olimpiade Indonesia (KOI), produsen apparel Mills, retailer Sarinah, serta kurator desain Didit Hediprasetyo.

Kolaborasi itu melahirkan karya yang memadukan semangat olahraga, kekayaan budaya Nusantara, dan kepedulian sosial.

Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari menilai jersei tersebut sebagai cerminan dukungan publik terhadap perjuangan para atlet.

Baca Juga:

"Kami ingin menunjukkan bahwa kreativitas anak bangsa juga menjadi bagian dari energi yang menggerakkan para atlet ketika berlaga," ucap Okto.

Tiga varian jersei diperkenalkan dalam acara itu. Merah sebagai seragam utama, putih untuk laga tandang, serta varian hijau army yang menjadi alternatif.

Indonesia resmi memperkenalkan jersei yang akan dikenakan atlet-atlet Merah Putih di SEA Games 2025 Thailand.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games 2025  Jersei SEA Games 2025  Jersey SEA Games 2025  SEA Games 
BERITA SEA GAMES 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp