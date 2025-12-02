SEA Games 2025: Jersei Kontingen Indonesia Punya Punya Peran Lebih dari Sekadar Gaya

Selasa, 02 Desember 2025 – 19:20 WIB

jpnn.com - Indonesia resmi memperkenalkan jersei yang akan dikenakan atlet-atlet Merah Putih di SEA Games 2025 Thailand.

Peluncuran yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (1/12/2025), menghadirkan atmosfer yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Bukan hanya soal tampilan visual, tetapi juga pesan besar yang dibawa di balik kainnya.

Jersei edisi tahun ini tercipta dari kerja sama empat pihak, yakni Komite Olimpiade Indonesia (KOI), produsen apparel Mills, retailer Sarinah, serta kurator desain Didit Hediprasetyo.

Kolaborasi itu melahirkan karya yang memadukan semangat olahraga, kekayaan budaya Nusantara, dan kepedulian sosial.

Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari menilai jersei tersebut sebagai cerminan dukungan publik terhadap perjuangan para atlet.

"Kami ingin menunjukkan bahwa kreativitas anak bangsa juga menjadi bagian dari energi yang menggerakkan para atlet ketika berlaga," ucap Okto.

Tiga varian jersei diperkenalkan dalam acara itu. Merah sebagai seragam utama, putih untuk laga tandang, serta varian hijau army yang menjadi alternatif.