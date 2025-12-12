Close Banner Apps JPNN.com
SEA Games 2025: Kayak Stevani-Subhi Antar Indonesia Raya Berkumandang di Fasilitas Tentara Thailand

Jumat, 12 Desember 2025 – 07:46 WIB
Pedayung Indonesia Stevani Maiche Ibo dan Subhi meraih medali emas SEA Games 2025 dari nomor mixed kayak double 200 M yang dilombakan di Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Centre, Chonburi, Thailand pada Kamis (11/12/2025). Foto: JPNN.com

jpnn.com - Lagu Indonesia Raya berkumandang di Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Centre, Chonburi, Thailand pada Kamis (11/12/2025) sore menjelang magrib.

Venue cabang olahraga dayung dan kano SEA Games 2025 itu menjadi saksi kedigdayaan Stevani Maiche Ibo dan Subhi yang membela Merah Putih.

Berlaga di nomor mixed kayak double 200 M, Stevani - Subhi berhasil mencapai garis finis mendahului duet V Than-D Thao dari Vietnam dan N Georgia - L Alden (Singapura).

Dengan catatan waktu 36,40 detik, Stevani-Subhi menjadi duet tercepat di Asia Tenggara untuk nomor yang dilombakan tersebut.

"Senang sekali bisa mempersembahkan emas SEA Games untuk Merah Putih," ujar Subhi seusai menerima kalungan medali dari Wakil Bendahara Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Aang Sunadji.

Awalnya pendayung duet Vietnam sempat mendahului Stevani-Subhi. Hingga setengah setengah jarak yang dilombakan dilalui, Vietnam masih memimpin.

Namun, Stevani-Subhi berhasil memimpin dengan mendahului Vietnam hanya belasan meter menjelang garis finis.

"Kami bertahan di tengah, lalu push menjelang finis," imbuh Subhi.

Stevani Maiche Ibo dan Subhi mempersembahkan emas untuk Indonesia di nomor mixed kayak double 200 m SEA Games 2025

