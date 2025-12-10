Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

SEA Games 2025: Luapan Kecewa Gregoria Mariska Tunjung Seusai Gagal Sumbang Poin

Rabu, 10 Desember 2025 – 20:18 WIB
SEA Games 2025: Luapan Kecewa Gregoria Mariska Tunjung Seusai Gagal Sumbang Poin - JPNN.COM
Pebulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Rabu (10/12). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Raut wajah pebulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung tampak murung seusai tim beregu putri Indonesia hanya mempersembahkan medali perak di SEA Games 2025.

Berlaga di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Rabu (10/12/2025), Febriana Dwipuji Kusuma dan kolega menyerah dengan skor 1-3.

Pada laga ini, Jorji—sapaan akrab Gregoria—tampil kurang maksimal seusai gagal menyumbangkan poin.

Baca Juga:

Pemain binaan Mutiara Cardinal itu menyerah di hadapan tunggal putri andalan Thailand Ratchanok Intanon dengan skor 7-21, 15-21.

Penampilan Jorji Jauh dari Kata Maksimal

Selepas pertandingan, Jorji terlihat tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya.

Mulai dari prosesi pengalungan medali hingga sesi foto bersama, istri dari Mikha Angelo itu tampak murung.

Baca Juga:

Gregoria Mariska Tunjung sendiri menilai penampilannya tidak berada dalam performa terbaik sepanjang SEA Games 2025 sektor beregu putri.

Sebelumnya, peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu juga gagal menyumbangkan poin pada babak empat besar seusai kalah tunggal putri Malaysia Wong Ling Ching dengan skor 20-22, 21-15, 16-21.

Ekspresi kekecewaan Gregoria Mariska Tunjung seusai tampil kurang dari harapan saat berlaga di final beregu putri SEA Games 2025, Rabu (10/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gregoria Mariska Tunjung  Jorji  SEA Games 2025  SEA Games  bulu Tangkis SEA Games 2025 
BERITA GREGORIA MARISKA TUNJUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp