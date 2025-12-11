SEA Games 2025: Menunggu Keajaiban, Timnas U-22 Indonesia Terancam Gugur Hari Ini

Kamis, 11 Desember 2025 – 07:00 WIB

jpnn.com - Nasib Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025 kini berada di ujung tanduk.

Garuda Muda terancam angkat koper lebih cepat bahkan tanpa harus turun ke lapangan pada Kamis (11/12/2025).

Nasib Garuda Muda di Ujung Tanduk

Kekalahan tipis 0-1 dari Filipina pada laga perdana Grup C menjadi titik awal situasi sulit yang kini dihadapi anak asuh Indra Sjafri.

Hasil itu membuat Indonesia masih tertahan di peringkat kedua dengan nol poin, sedangkan Filipina melenggang mulus ke semifinal setelah sebelumnya juga menang atas Myanmar 2-0.

Secara matematis, Timnas U-22 Indonesia masih menyisakan satu pertandingan krusial melawan Myanmar pada Jumat (12/12/2025).

Namun, kelanjutan langkah Garuda Muda di ajang multi event Asia Tenggara itu tak sepenuhnya berada di tangan sendiri.

Harapan Tak Lagi di Tangan Sendiri

Harapan Indonesia kini bergantung pada hasil pertandingan Vietnam kontra Malaysia di Grup B yang berlangsung hari ini di Stadion Rajamangala.

Laga tersebut menjadi penentu hidup-mati peluang Garuda Muda sebelum menghadapi Myanmar.