Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

SEA Games 2025: Menunggu Keajaiban, Timnas U-22 Indonesia Terancam Gugur Hari Ini

Kamis, 11 Desember 2025 – 07:00 WIB
SEA Games 2025: Menunggu Keajaiban, Timnas U-22 Indonesia Terancam Gugur Hari Ini - JPNN.COM
Skuad Timnas U-22 Indonesia. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Nasib Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025 kini berada di ujung tanduk.

Garuda Muda terancam angkat koper lebih cepat bahkan tanpa harus turun ke lapangan pada Kamis (11/12/2025).

Nasib Garuda Muda di Ujung Tanduk

Kekalahan tipis 0-1 dari Filipina pada laga perdana Grup C menjadi titik awal situasi sulit yang kini dihadapi anak asuh Indra Sjafri.

Baca Juga:

Hasil itu membuat Indonesia masih tertahan di peringkat kedua dengan nol poin, sedangkan Filipina melenggang mulus ke semifinal setelah sebelumnya juga menang atas Myanmar 2-0.

Secara matematis, Timnas U-22 Indonesia masih menyisakan satu pertandingan krusial melawan Myanmar pada Jumat (12/12/2025).

Namun, kelanjutan langkah Garuda Muda di ajang multi event Asia Tenggara itu tak sepenuhnya berada di tangan sendiri.

Baca Juga:

Harapan Tak Lagi di Tangan Sendiri

Harapan Indonesia kini bergantung pada hasil pertandingan Vietnam kontra Malaysia di Grup B yang berlangsung hari ini di Stadion Rajamangala.

Laga tersebut menjadi penentu hidup-mati peluang Garuda Muda sebelum menghadapi Myanmar.

Nasib Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025 kini berada di ujung tanduk. Terancam gugur hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas U-22 Indonesia  SEA Games 2025  Timnas U-22  Timnas Indonesia  SEA Games 
BERITA TIMNAS U-22 INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp