SEA Games 2025: Pembuktian Derrick Michael, Timnas Basket Putra Indonesia Bungkam Vietnam

Rabu, 17 Desember 2025 – 21:09 WIB

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia memastikan tiket semifinal SEA Games 2025 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Vietnam.

Dalam laga yang digelar di Nimibutr Arena, Bangkok, Rabu (17/12/2025), skuad asuhan David Singleton menang dengan skor 89-66.

Derrick Michael Xzavierro tampil impresif sejak awal pertandingan.

Pemain kelahiran 1 April 2003 itu menjadi motor serangan Indonesia dengan sejumlah poin yang dicetak melalui penetrasi dan slam dunk, sekaligus membayar kesalahan fatal yang dia lakukan pada laga sebelumnya saat Indonesia kalah dari Thailand 67-71.

Vietnam berusaha memberikan perlawanan dengan mengandalkan tembakan tiga angka.

Strategi tersebut sempat membuat skuad asuhan Matt Van Pelt mampu menempel ketat perolehan poin Indonesia. Vietnam hanya tertinggal 36-38 pada first half.

Memasuki second half, permainan Timnas basket Indonesia lebih solid. Konsistensi membawa Skuad garuda unggul 63-58 pada kuarter ketiga.

Pada kuarter pemungkas, kontribusi pemain cadangan seperti Hendrick Xavi Yonga menjadi pembeda. Tambahan poin penting dari bangku cadangan membuat Indonesia makin menjauh.