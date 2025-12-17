Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

SEA Games 2025: Pembuktian Derrick Michael, Timnas Basket Putra Indonesia Bungkam Vietnam

Rabu, 17 Desember 2025 – 21:09 WIB
SEA Games 2025: Pembuktian Derrick Michael, Timnas Basket Putra Indonesia Bungkam Vietnam - JPNN.COM
Aksi pebasket Derrick Michael Xzavierro saat berlaga pada perempat final SEA Games 2025 melawan Vietnam di Nimibutr Arena, Bangkok, Rabu (17/12). Foto: Facebook/Basketball Sport Association of Thailand

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia memastikan tiket semifinal SEA Games 2025 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Vietnam.

Dalam laga yang digelar di Nimibutr Arena, Bangkok, Rabu (17/12/2025), skuad asuhan David Singleton menang dengan skor 89-66.

Derrick Michael Xzavierro tampil impresif sejak awal pertandingan.

Baca Juga:

Pemain kelahiran 1 April 2003 itu menjadi motor serangan Indonesia dengan sejumlah poin yang dicetak melalui penetrasi dan slam dunk, sekaligus membayar kesalahan fatal yang dia lakukan pada laga sebelumnya saat Indonesia kalah dari Thailand 67-71.

Vietnam berusaha memberikan perlawanan dengan mengandalkan tembakan tiga angka.

Strategi tersebut sempat membuat skuad asuhan Matt Van Pelt mampu menempel ketat perolehan poin Indonesia. Vietnam hanya tertinggal 36-38 pada first half.

Baca Juga:

Memasuki second half, permainan Timnas basket Indonesia lebih solid. Konsistensi membawa Skuad garuda unggul 63-58 pada kuarter ketiga.

Pada kuarter pemungkas, kontribusi pemain cadangan seperti Hendrick Xavi Yonga menjadi pembeda. Tambahan poin penting dari bangku cadangan membuat Indonesia makin menjauh.

Derrick Michael Xzavierro tampil ganas untuk membawa Timnas basket Indonesia menang atas Vietnam di perempat final SEA Games 2025, Rabu (17/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   timnas basket indonesia  timnas basket putra indonesia  Derrick Michael  SEA Games 2025  Timnas Basket 
BERITA TIMNAS BASKET INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp