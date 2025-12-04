SEA Games 2025: Perjuangan Timnas Indonesia Dimulai Pekan Depan, Intip Calon Lawannya

Kamis, 04 Desember 2025 – 03:01 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di SEA Games 2025 dengan menghadapi Filipina pada pekan depan.

Perubahan jadwal ini terjadi menyusul mundurnya Kamboja dari Grup A.

Praktis skuad asuhan Indra Sjafri baru akan bermain Senin (8/12/2025) mendatang.

Kadek Arel dan kolega mendapat waktu persiapan cukup panjang sebelum menghadapi laga kedua melawan Myanmar, Jumat (12/12/2025).

Pada SEA Games 2025, Garuda Muda membawa komposisi pemain terbaik, termasuk sejumlah pemain diaspora seperti Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, dan Dion Markx.

Awalnya, Marselino Ferdinan juga didaftarkan dalam skuad, tetapi akhirnya tidak dibawa karena masih mengalami cedera.

Menarik ditunggu perjuangan Garuda Muda pada ajang SEA Games 2025 mendatang.

Timnas U-23 Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi karena berstatus juara bertahan.(pssi/mcr16/jpnn)