SEA Games 2025: Setiap Angkatan untuk Keluarga, Rahmat Erwin Sumbang Emas di Thailand

Rabu, 17 Desember 2025 – 10:46 WIB

jpnn.com - Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas untuk Indonesia pada cabang olahraga angkat besi SEA Games 2025.

Lifter berusia 25 tahun itu tampil solid dengan mencatatkan total angkatan 362 kg, hasil dari snatch 160 kg dan clean and jerk 202 kg.

Torehan tersebut cukup untuk mengungguli pesaing terdekatnya asal Vietnam Nguyen Quic Toan yang mengoleksi total 361 kg.

Adapun medali perunggu diraih lifter Thailand Nasuriwong Worrapot dengan total 341 kilogram.

Persembahan Spesial untuk Sang Buah Hati

Kemenangan ini terasa istimewa bagi Rahmat. Atlet kelahiran Makassar itu menyebut medali emas di Thailand sebagai persembahan untuk sang buah hati, yang menjadi sumber motivasi baru dalam kariernya.

"Medali emas ini saya persembahkan untuk anak saya. Dia menjadi semangat baru dalam hidup saya."

"Setiap angkatan saya lakukan untuk keluarga dan untuk Indonesia," ucap lifter peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu.

Emas Keempat Rahmat di SEA Games

Emas SEA Games 2025 menambah panjang daftar prestasi Rahmat di ajang multievent Asia Tenggara tersebut.