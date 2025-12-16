Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

SEA Games 2025: Sorotan Meningkat, Alwi Farhan Jadikan Kritik Sebagai Senjata

Selasa, 16 Desember 2025 – 07:02 WIB
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan saat tampil di SEA Games 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Alwi Farhan menjadi salah satu pebulu tangkis Indonesia yang bersinar di SEA Games 2025.

Pemain muda berusia 20 tahun itu menyebut bahwa keterbukaannya terhadap kritik dan saran menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi penampilan.

Pendekatan tersebut turut mengantarkan Alwi meraih hasil gemilang pada SEA Games 2025 Thailand. 

Terbuka Terhadap Kritik

Pebulu tangkis kelahiran Surakarta itu berhasil membawa pulang dua medali emas setelah tampil impresif di nomor tunggal putra dan beregu putra.

"Saya harus selalu mendengarkan kritik dan saran dari orang-orang karena semua itu bisa membangkitkan saya. Itu saja kuncinya," ucap Alwi.

Alwi menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak membuatnya cepat merasa puas. 

Tak Cepat Puas dan Tetap Rendah Hati

Dia mengaku telah diingatkan untuk tetap rendah hati dan waspada terhadap berbagai tantangan yang akan datang.

Menurutnya, pelatih dan psikolog tim terus mengingatkan agar tidak terlena dengan hasil yang sudah diraih.

TAGS   Alwi Farhan  SEA Games 2025  bulu Tangkis SEA Games 2025  SEA Games 
