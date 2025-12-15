Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

SEA Games 2025: Thailand Bunyikan Alarm, Timnas Basket Putri Indonesia Hadapi Jalan Terjal

Senin, 15 Desember 2025 – 08:48 WIB
SEA Games 2025: Thailand Bunyikan Alarm, Timnas Basket Putri Indonesia Hadapi Jalan Terjal
Pebasket Adelaide Callista Wongsohardjo saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 melawan Thailand di Nimibutr Arena, Bangkok, Minggu (14/12). Foto: Yoga Prakasita/Dokumentasi Perbasi

jpnn.com - Timnas basket putri Indonesia menelan kekalahan pada laga pemungkas Grup A SEA Games 2025 saat menghadapi Thailand.

Dalam laga yang digelar di Nimibutr Arena, Bangkok, Minggu (14/12/2025), skuad asuhan Gitautas Kievinas itu menyerah dengan skor 55-60.

Thailand Jadi Alarm

Manajer Timnas basket putri Indonesia Handoyo mengungkapkan bahwa Lea Kahol dan kolega memulai pertandingan dengan tempo yang lambat.

Karena bermain kurang menekan, Timnas basket putri Indonesia tertinggal 19-33 pada irst half.

Baru memasuki second half, permainan Srikandi Merah Putih mulai meningkat dan sempat membuat Thailand berada di bawah tekanan. Namun, Indonesia tetap harus menyerah dengan selisih lima poin.

"Kami harus lebih percaya diri meski mendapat tekanan. Dalam bermain, kami harus lebih berani lagi karena pada kuarter ketiga dan keempat kami mampu mengejar," ungkap Handoyo.

Pada laga ini, Ayu Sriartha mencatatkan double-double dengan torehan 11 poin dan 12 rebound.

Sementara itu, Adelaide Callista Wongsohardjo dan Angelica Jennifer Candra masing-masing menyumbangkan 11 poin.

Timnas basket putri Indonesia menelan kekalahan di laga pemungkas Grup A menghadapi Thailand, Minggu (14/12)

