SEA Games 2025: Tiga Kilogram dari Emas, Eko Yuli Irawan Belum Habis

Senin, 15 Desember 2025 – 13:34 WIB
Lifter Indonesia Eko Yuli Irawan saat bertanding di SEA Games 2025. Foto: Antara/Muhammad Ramdan.

jpnn.com - Eko Yuli Irawan kembali naik podium SEA Games, kali ini dengan medali perunggu pada kelas 65 kilogram.

Meski bukan emas seperti yang kerap melekat pada namanya, pencapaian di Thailand menegaskan eksistensi lifter senior Indonesia itu di tengah persaingan yang kian ketat.

Bertanding di Chon Buri Sports Schools, Minggu (14/12/2025), atlet kelahiran 1989 itu mencatatkan total angkatan 304 kilogram, dengan perincian snatch 138 kilogram dan clean and jerk 166 kilogram.

Torehan itu mengantar Eko Yuli Irawan naik podium ketiga SEA Games 2025.

Medali emas pada nomor ini diraih lifter tuan rumah, Patsaphong Thongsuk dengan total 307 kilogram.

Sementara itu, perak menjadi milik wakil Malaysia, Muhamad Aznil Bidin, yang mengoleksi total 306 kilogram.

Selisih tipis tersebut menunjukkan ketatnya persaingan di kelas 65 kilogram. Eko hanya terpaut dua kilogram dari peraih perak dan empat kilogram dari emas.

Jarak itu menegaskan bahwa Eko masih kompetitif meski harus bersaing dengan lifter-lifter yang lebih muda.

Tiga kilogram memisahkan Eko Yuli Irawan dari emas SEA Games 2025. Simak selengkapnya di sini.

