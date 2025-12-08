SEA Games 2025: Tim Beregu Putri Indonesia Jaga Asa Raih Medali Emas

Senin, 08 Desember 2025 – 18:19 WIB

jpnn.com - Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia menembus final SEA Games 2025 seusai mengalahkan Malaysia.

Berlaga di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Senin (8/12/2025), Febriana Dwipuji Kusuma dan kolega menang dengan skor tipis 3-2.

Putri Kusuma Wardani membuka keunggulan Indonesia setelah mengalahkan tunggal putri Malaysia Karupathevan Letshanaa straight game 21-9, 21-10.

Namun, keunggulan Srikandi Merah Putih tidak berlangsung lama seusai Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menelan kekalahan.

Juara Australian Open 2025 itu harus mengakui keunggulan ganda putri andalan Malaysia Pearly Tan/Muralitharan Thinaah lewat pertarungan rubber game 14-21, 21-17, 16-21.

Pendukung Indonesia dibuat terdiam setelah Gregoria Mariska Tunjung secara mengejutkan takluk dari tunggal putri Malaysia Wong Ling Ching dengan skor 20-22, 21-15, 16-21.

Asa Indonesia meraih medali emas tetap terjaga setelah Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari menang.

Febriana/Meilysa mengatasi perlawanan pasangan dadakan Malaysia Go Pei Kee/Toh Ee Wei straight game 21-10, 21-9.