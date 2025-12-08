Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

SEA Games 2025: Tim Beregu Putri Indonesia Jaga Asa Raih Medali Emas

Senin, 08 Desember 2025 – 18:19 WIB
SEA Games 2025: Tim Beregu Putri Indonesia Jaga Asa Raih Medali Emas
Tim beregu campuran Indonesia saat berlaga pada semifinal SEA Games 2025 melawan Malaysia di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Senin (8/12). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia menembus final SEA Games 2025 seusai mengalahkan Malaysia.

Berlaga di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Senin (8/12/2025), Febriana Dwipuji Kusuma dan kolega menang dengan skor tipis 3-2.

Putri Kusuma Wardani membuka keunggulan Indonesia setelah mengalahkan tunggal putri Malaysia Karupathevan Letshanaa straight game 21-9, 21-10.

Namun, keunggulan Srikandi Merah Putih tidak berlangsung lama seusai Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menelan kekalahan.

Juara Australian Open 2025 itu harus mengakui keunggulan ganda putri andalan Malaysia Pearly Tan/Muralitharan Thinaah lewat pertarungan rubber game 14-21, 21-17, 16-21.

Pendukung Indonesia dibuat terdiam setelah Gregoria Mariska Tunjung secara mengejutkan takluk dari tunggal putri Malaysia Wong Ling Ching  dengan skor 20-22, 21-15, 16-21.

Asa Indonesia meraih medali emas tetap terjaga setelah Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari menang.

Febriana/Meilysa mengatasi perlawanan pasangan dadakan Malaysia Go Pei Kee/Toh Ee Wei straight game 21-10, 21-9.

Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia tembus final SEA Games 2025 seusai mengalahkan Malaysia, Senin (8/12)

TAGS   SEA Games 2025  bulu tangkis  SEA Games  Gregoria Mariska Tunjung  Putri KW 
