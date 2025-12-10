SEA Games 2025: Tim Bulu Tangkis Beregu Putra Sumbang Emas Keempat untuk Indonesia

Rabu, 10 Desember 2025 – 18:36 WIB

jpnn.com - Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia sukses mempersembahkan medali emas SEA Games 2025 seusai mengalahkan Malaysia.

Berlaga di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Rabu (10/12/2025), Sabar Karyaman Gutama dan kolega menang dengan skor telak 3-0.

Alwi Farhan membuka keunggulan di laga ini seusai menang atas tunggal putra Malaysia Leong Jun Hao dengan skor 21-12, 21-19.

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani memperlebar keunggulan setelah mengatasi perlawanan Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan skor identik 21-12, 21-12.

Moh Zaki Ubaidillah menjadi penentu bagi tim beregu putra Indonesia dengan menyumbangkan poin kemenangan seusai mengalahkan Justin Hoh dengan skor 21-12, 21-14.

Hasil ini membuat tim beregu putra Indonesia berhasil mempertahankan medali emas setelah pada edisi 2023 juga mengalahkan Malaysia.

Saat itu, di Kamboja, Chico Aura Dwi Wardoyo dan kolega menumbangkan Malaysia dengan skor 3-1.

Raihan ini juga membuat kontingen Indonesia menambah perolehan medali emas menjadi empat.