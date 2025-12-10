Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

SEA Games 2025: Tim Putra Indonesia Pantang Meremehkan Malaysia, Sektor Ganda Jadi Kunci?

Rabu, 10 Desember 2025 – 06:23 WIB
SEA Games 2025: Tim Putra Indonesia Pantang Meremehkan Malaysia, Sektor Ganda Jadi Kunci? - JPNN.COM
Pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana saat berlaga pada semifinal beregu putra SEA Games 2025 melawan Singapura di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani. Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al’as

jpnn.com - Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia bertekad mempertahankan medali emas saat menghadapi Malaysia pada final SEA Games 2025.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian memastikan Sabar Karyaman Gutama dan kawan-kawan berada dalam kondisi siap tempur menghadapi tim Negeri Jiran.

Indonesia Siap Tempur

Setelah menjalani satu hari recovery, seluruh pemain dipastikan berada dalam kondisi optimal.

Baca Juga:

"Kondisi anak-anak cukup baik, recovery berjalan bagus, dan semuanya fit. Mereka siap menjalani laga final," ujar pria kelahiran 17 Mei 1977 itu.

Peraih medali perunggu Olimpiade Athena 2004 itu menilai duel Indonesia kontra Malaysia akan berlangsung ketat karena kedua tim dipastikan menurunkan kekuatan terbaik.

Namun, Eng Hian memastikan persiapan Indonesia sudah cukup matang dan siap menurunkan komposisi terbaik melawan Malaysia.

Baca Juga:

"Kekuatan Indonesia dan Malaysia sangat berimbang. Saya rasa pertandingan akan berjalan sengit."

"Kami akan menurunkan line up terbaik dan paling siap. Saya minta anak-anak bermain maksimal dan berjuang habis-habisan," ungkap suami Muliyaningsih Balin itu.

Tim beregu putra Indonesia pantang meremehkan Malaysia di perebutan medali emas SEA Games 2025, Rabu (10/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games 2025  bulu tangkis  SEA Games  tim putra indonesia  bulu Tangkis SEA Games 2025 
BERITA SEA GAMES 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp