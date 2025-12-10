SEA Games 2025: Tim Putra Indonesia Pantang Meremehkan Malaysia, Sektor Ganda Jadi Kunci?

Rabu, 10 Desember 2025 – 06:23 WIB

jpnn.com - Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia bertekad mempertahankan medali emas saat menghadapi Malaysia pada final SEA Games 2025.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian memastikan Sabar Karyaman Gutama dan kawan-kawan berada dalam kondisi siap tempur menghadapi tim Negeri Jiran.

Indonesia Siap Tempur

Setelah menjalani satu hari recovery, seluruh pemain dipastikan berada dalam kondisi optimal.

Baca Juga: Alasan di Balik Pergantian Komposisi Tunggal Putri Indonesia di Final SEA Games 2025

"Kondisi anak-anak cukup baik, recovery berjalan bagus, dan semuanya fit. Mereka siap menjalani laga final," ujar pria kelahiran 17 Mei 1977 itu.

Peraih medali perunggu Olimpiade Athena 2004 itu menilai duel Indonesia kontra Malaysia akan berlangsung ketat karena kedua tim dipastikan menurunkan kekuatan terbaik.

Namun, Eng Hian memastikan persiapan Indonesia sudah cukup matang dan siap menurunkan komposisi terbaik melawan Malaysia.

"Kekuatan Indonesia dan Malaysia sangat berimbang. Saya rasa pertandingan akan berjalan sengit."

"Kami akan menurunkan line up terbaik dan paling siap. Saya minta anak-anak bermain maksimal dan berjuang habis-habisan," ungkap suami Muliyaningsih Balin itu.