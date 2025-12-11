Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

SEA Games 2025: Timnas Basket 3x3 Putri Persembahkan Medali Emas ke-12 untuk Indonesia

Kamis, 11 Desember 2025 – 20:17 WIB
Selebrasi Ayu Sriartha seusai mempersembahkan medali emas basket 3x3 putri pada SEA Games 2025 di Nimibutr Arena, Bangkok, Kamis (11/12). Foto: Ariya Kurniawan/Dokumentasi Perbasi

jpnn.com - Timnas basket 3x3 putri Indonesia mempersembahkan medali emas ke-12 bagi kontingen Merah Putih di SEA Games 2025.

Kepastian tersebut didapat setelah Srikandi Mearh Putih menang 20-18 atas Thailand di Nimibutr Arena, Bangkok, Kamis (11/12/2025).

Pada pertandingan ini,  Timnas basket 3x3 putri Indonesia yang diperkuat Ayu Sriartha, Agustin Gradita Retong, Evelyn Fiyo, dan Kim Pierre-Louis tampil impresif.

Mereka mampu meredam perlawanan Thailand yang menurunkan Supavadee Kunchuan, Sroifa Phetnin, Rattiyakorn Udomsuk, dan Sasiporn Wongtapha.

Perjalanan Gemilang Sejak Fase Grup

Raihan tersebut melanjutkan tren positif Indonesia sejak fase Grup A. Sebelumnya, Srikandi Merah Putih menaklukkan Filipina (21-15) dan Malaysia (19-10).

Kemudian, pada babak semifinal, Kim Pierre-Louis dan kawan-kawan kembali menunjukkan performa hebat setelah mengatasi Vietnam dengan skor 20-18 melalui babak overtime.

Kemenangan ini menjadi sejarah baru bagi basket putri Indonesia. Setelah sebelumnya sukses merebut emas di nomor 5on5 pada SEA Games 2023, kini mereka melengkapinya dengan emas di nomor 3x3.

Sebelumnya, pada edisi 2021 dan 2023, nomor 3x3 putri selalu meraih medali perunggu.

Timnas basket 3x3 putri mempersembahkan medali emas ke-12 untuk kontingen Indonesia di SEA Games 2025, Kamis (11/12)

