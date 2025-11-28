Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

SEA Games 2025: Timnas U-23 Indonesia Mendadak Kehilangan Lawan, Apa Dampaknya?

Jumat, 28 November 2025 – 10:02 WIB
SEA Games 2025: Timnas U-23 Indonesia Mendadak Kehilangan Lawan, Apa Dampaknya? - JPNN.COM
Timnas U-23 Indonesia. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Dinamika baru terjadi pada cabang sepak bola SEA Games 2025 yang diikuti oleh Timnas U-23 Indonesia.

Garuda Muda dipastikan tidak lagi berjumpa dengan Singapura di laga pembuka.

Hal ini terjadi karena Singapura dipindahkan ke Grup A menyusul perubahan komposisi peserta.

Baca Juga:

Penyebab Singapura Dipindahkan ke Grup A

Perpindahan Singapura menjadi konsekuensi dari mundurnya Kamboja, yang membuat distribusi tim di setiap grup menjadi tidak seimbang.

Pada awalnya, Grup A diisi oleh Thailand, Kamboja, dan Timor Leste. Adapun Grup B dihuni Vietnam, Malaysia, dan Laos.

Sementara itu, Indonesia berada di Grup C yang ditempati empat tim bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura.

Baca Juga:

Dengan mundurnya Kamboja, praktis Grup A hanya terdapat Thailand dan Timor Leste, sehingga tidak ideal untuk format sistem grup.

Imbasnya, Singapura yang menempati pot 4 dipindahkan ke Grup A, yang membuat seluruh grup berisi tiga negara.

Dinamika baru terjadi pada cabang sepak bola SEA Games 2025 yang diikuti oleh Timnas U-23 Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas U-23 Indonesia  Timnas U-23  SEA Games 2025  SEA Games 
BERITA TIMNAS U-23 INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp