SEA Games 2025: Timnas U-23 Indonesia Mendadak Kehilangan Lawan, Apa Dampaknya?
jpnn.com - Dinamika baru terjadi pada cabang sepak bola SEA Games 2025 yang diikuti oleh Timnas U-23 Indonesia.
Garuda Muda dipastikan tidak lagi berjumpa dengan Singapura di laga pembuka.
Hal ini terjadi karena Singapura dipindahkan ke Grup A menyusul perubahan komposisi peserta.
Penyebab Singapura Dipindahkan ke Grup A
Perpindahan Singapura menjadi konsekuensi dari mundurnya Kamboja, yang membuat distribusi tim di setiap grup menjadi tidak seimbang.
Pada awalnya, Grup A diisi oleh Thailand, Kamboja, dan Timor Leste. Adapun Grup B dihuni Vietnam, Malaysia, dan Laos.
Sementara itu, Indonesia berada di Grup C yang ditempati empat tim bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura.
Dengan mundurnya Kamboja, praktis Grup A hanya terdapat Thailand dan Timor Leste, sehingga tidak ideal untuk format sistem grup.
Imbasnya, Singapura yang menempati pot 4 dipindahkan ke Grup A, yang membuat seluruh grup berisi tiga negara.