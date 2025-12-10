Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

SEA Games 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Tancap Gas, Hancurkan Malaysia

Rabu, 10 Desember 2025 – 16:24 WIB
SEA Games 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Tancap Gas, Hancurkan Malaysia - JPNN.COM
Pevoli Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja menghadapi Malaysia. Foto: Facebook/SMM Volleyball

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia memulai perjuangan di SEA Games 2025 dengan kemenangan atas Malaysia.

Berlaga di Hua Mak Indoor Stadium, Rabu (10/12/2025), Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega menang dengan skor 3-0 (25-12, 25-12, 25-16).

Pelatih Timnas voli putri Indonesia Marcos Sugiyama menurunkan komposisi pemain senior dan junior sejak awal laga.

Baca Juga:

Megawati, yang didapuk sebagai kapten membimbing pemain muda seperti Pascalina Mahuze, Chelsa Berliana Nurtomo, serta Maradanti Namira Tegariana.

Yolana Betha Pangestika dan Medi Yoku menjadi pemain berpengalaman yang masuk ke dalam pemain inti.

Dari barisan libero, Indah Guretno dipercaya untuk mengawal pertahanan Timnas voli putri Indonesia.

Baca Juga:

Strategi tersebut berjalan cukup baik pada dua gim pertama, di mana Indonesia mampu mendapatkan keunggulan jauh.

Rotasi yang dilakukan memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda untuk unjuk gigi dalam laga ini.

Timnas voli putri Indonesia memulai perjuangan di SEA Games 2025 dengan meraih kemenangan melawan Malaysia, Rabu (10/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Voli Putri Indonesia  timnas voli putri  SEA Games 2025  Timnas Voli Indonesia  SEA Games 
BERITA TIMNAS VOLI PUTRI INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp