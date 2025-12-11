Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

SEA Games 2025: Trio Alumni DBL Bantu Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia Menulis Sejarah

Kamis, 11 Desember 2025 – 22:00 WIB
Timnas basket 3x3 putri Indonesia mempersembahkan medali emas SEA Games 2025. Foto: Perbasi/Ariya Kurniawan.

jpnn.com - Timnas basket 3x3 putri Indonesia menuliskan sejarah besar di SEA Games 2025.

Srikandi Merah Putih meraih medali emas pertama sepanjang keikutsertaan di SEA Games seusai menundukkan Thailand dengan skor tipis 20-18di Stadion Nimibutr, Bangkok, Kamis (11/12/2025).

Perjalanan Sempurna

Keberhasilan ini terasa semakin istimewa karena perjalanan Indonesia di sepanjang turnamen berlangsung tanpa satu pun kekalahan.

Skuad asuhan Fandi Andika Ramadhani membuka kampanye SEA Games 2025 dengan kemenangan 21-15 atas Filipina, lalu menggasak Malaysia 19-10 pada laga berikutnya.

Di babak semifinal, ujian berat harus mereka lalui. Indonesia dipaksa bekerja hingga babak overtime sebelum menyingkirkan juara bertahan Vietnam dengan skor 20-18.

Kemenangan dramatis itu mengantar Timnas basket 3x3 putri Indonesia melaju ke final untuk menantang tuan rumah Thailand.

Pertandingan puncak sendiri tak kalah dramatis. Indonesia sempat memimpin tiga angka, tetapi Thailand berhasil membalik keadaan.

Situasi krusial itu akhirnya bisa diatasi berkat dominasi Kimberley Pierre-Louis di paint area, membuat Indonesia kembali unggul bahkan sempat menjauh hingga 20-14.

Trio alumni DBL ikut bantu Timnas basket 3x3 putri Indonesia menuliskan sejarah besar di SEA Games 2025.

