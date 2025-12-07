Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

SEA Games 2025: Undian Tak Mudah, Tim Bulu Tangkis Indonesia Mulai Perang Strategi

Minggu, 07 Desember 2025 – 10:00 WIB
Kabid Binpres PBSI Eng Hian. Foto: PBSI.

jpnn.com - Tim bulu tangkis Indonesia terus mematangkan persiapan selepas mengetahui hasil undian pertandingan beregu SEA Games 2025.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian menyatakan bahwa sejak menjalani persiapan di Jakarta, tim pelatih sebenarnya sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan lawan yang akan dihadapi.

Ujian Pertama Tim Bulutangkis Indonesia Dimulai

Menurut Eng Hian, hasil undian justru menjadi landasan tambahan bagi tim untuk menyusun persiapan yang lebih spesifik.

Di sektor putri, Indonesia dijadwalkan menghadapi Myanmar terlebih dahulu. Jika melangkah ke semifinal, peluang besar mempertemukan tim Merah Putih dengan Malaysia.

"Kami sudah memetakan kemungkinan lawan sejak latihan di Jakarta. Dari undian ini, persiapan akan kami pertajam lagi secara khusus," ucap Eng Hian.

PBSI Petakan Lawan

Eng Hian menambahkan tim pelatih akan melakukan pemetaan berdasarkan rekor pertemuan untuk menentukan susunan pemain yang paling tepat diturunkan.

Hal serupa juga diberlakukan untuk sektor putra yang langsung lolos ke babak semifinal dan berpeluang menghadapi Singapura.

"Keunggulan kami ada pada diskusi sebelum menentukan line up siapa yang akan diturunkan. Namun, fokus kami tetap satu per satu, tidak mau melangkah terlalu jauh dahulu," tambahnya.

SEA Games 2025  SEA Games  bulu tangkis  Putri KW  PBSI 
