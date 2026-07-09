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SEA V Cup 2026: Berstatus Juara Asia, Timnas Voli Putra Indonesia Dibayangi Beban Berat

Kamis, 09 Juli 2026 – 20:43 WIB
SEA V Cup 2026: Berstatus Juara Asia, Timnas Voli Putra Indonesia Dibayangi Beban Berat - JPNN.COM
Skuad Timnas voli putra Indonesia saat akan dilepas pada ajang SEA V Cup 2026 di Condon, Filipina. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia memikul beban berat saat tampil pada SEA V Cup 2026 seusai berjaya di AVC Men's Volleyball Cup 2026

Pada ajang tersebut, tercatat Jasen Natanael Kilanta cum suis menjadi juara setelah mengalahkan Korea dengan skor 3-0 (34-32, 25-16, 25-23).

Waketum II PBVSI Djoko Sardono menilai kesuksesan pada ajang akbar voli Asia tersebut diharapkan bisa menular saat tampil pada SEA V Cup 2026.

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Apalagi, pada ajang tersebut skuad Garuda akan menambah kekuatan dengan kedatangan Dio Zulfikri dan Sigit Ardian.

Keduanya dipanggil menggantikan Jasen Natanael Kilanta serta Dawuda Alaihissalam.

Jasen absen lantaran harus menemani sang istri yang menunggu proses persalinan.

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Adapun Dawuda diganti dengan alasan kebutuhan strategi mengingat saat ini di barisan opposite hanya tersisa Fauzan Nibras serta Rama Fazza Fauzan.

"Hari ini kami melepas Timnas voli putra Indonesia senior ke ajang SEA V Cup 2026. Pesan dari Ketua Umum, kami harus bisa mempertahankan gelar juara SEA V Cup tahun lalu."

Timnas voli putra Indonesia punya beban berat tampil pada ajang SEA V Cup 2026 seusai berjaya di AVC Men's Volleyball Cup 2026

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TAGS   Timnas Voli Putra  Timnas Voli Putra Indonesia  Timnas Voli Indonesia  SEA V Cup 2026  voli  Timnas Voli 
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