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SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Tuntaskan Misi Revans atas Kamboja

Rabu, 22 Juli 2026 – 23:03 WIB
SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Tuntaskan Misi Revans atas Kamboja - JPNN.COM
Skuad Timnas voli putra Indonesia saat berlaga pada ajang SEA V Cup 2026 melawan Kamboja di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Rabu (22/7). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia membuka putaran kedua SEA V Cup 2026 dengan kemenangan atas Kamboja.

Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Rabu (22/7/2026), skuad asuhan Reidel Toiran menang dengan skor 3-0 (26-24, 25-15, 25-18).

Farhan Halim menjadi pencetak poin terbanyak seusai mengoleksi 17 angka.

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Sementara itu, Fauzan Nibras dan Luvi Febrian Nugraha masing-masing menambahkan 12 poin.

Pelatih Timnas voli putra Indonesia Reidel Toiran mengaku senang dengan penampilan anak asuhnya.

Menurut manajer asal Kuba itu, Skuad Garuda membawa misi revans setelah kalah dari Kamboja pada final putaran pertama dengan skor 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-22, 11-15).

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"Anak-anak bermain sangat fokus malam ini, terutama di poin-poin kritis gim pertama saat Kamboja memberikan perlawanan sengit."

"Kunci kemenangan kami ada pada konsistensi variasi serangan dan komunikasi yang makin membaik dari setiap gimnya," ujar juru taktik kelahiran 31 Oktober 1984 itu.

Timnas voli putra Indonesia membuka putaran kedua SEA V Cup 2026 dengan kemenangan melawan Kamboja, Rabu (22/7)

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TAGS   Timnas Voli Putra  Timnas Voli Putra Indonesia  SEA V Cup 2026  Timnas Voli Indonesia  Timnas Voli 
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