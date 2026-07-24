SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Waspadai Filipina yang Berpotensi Bikin Kejutan

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Voli Putra Indonesia pantang meremehkan kekuatan Filipina pada putaran kedua SEA V Cup 2026.

Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran mengatakan timnya sudah siap dan semua pemain dalam kondisi baik.

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa Josh Ybanez dan kolega berpotensi memberikan kejutan seusai tampil tanpa beban pada setiap laganya.

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“Anak-anak sudah siap untuk bisa mengalahkan Filipina. Kondisi mereka semua baik," ujar manajer asal Kuba itu.

Timnas Voli Putra Indonesia membutuhkan satu kemenangan untuk mengunci status juara Pool A ajang SEA V Cup 2026.

Pada laga sebelumnya, Farhan Halim dan kolega meraih kemenangan melawan Kamboja dengan skor 3-0 (26-24, 25-15, 25-17).

Di atas kertas, Timnas Voli Putra Indonesia sejatinya diunggulkan melawan Filipina. Terlebih lagi, Filipina yang dilatih Angiolino Frigoni itu telah menelan kekalahan melawan Kamboja pada laga sebelumnya dengan skor 0-3 (20-25, 21-25, 24-26).

Rencananya, laga pemungkas fase grup SEA V Cup 2026 digelar di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jumat (24/7). Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV. (fal/jpnn)