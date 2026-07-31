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SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Takluk dari Pemain Pelapis Thailand

Jumat, 31 Juli 2026 – 20:20 WIB
SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Takluk dari Pemain Pelapis Thailand - JPNN.COM
Pevoli Ersandrina Devega saat berlaga pada ajang SEA V Cup 2026 di Dong Anh Competition Hall, Hanoi, Jumat (31/7). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia mengawali putaran pertama SEA V Cup 2026 dengan kekalahan dari Thailand.

Berlaga di Dong Anh Competition Hall, Hanoi, Jumat (31/7/2026), skuad asuhan Marcos Sugiyama menyerah dengan skor 1-3 (21-25, 34-32, 21-25, 19-25).

Tisya Amallya Putri dan kolega sejatinya sempat menemukan momentum setelah memenangi gim kedua melalui beberapa kali setting.

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Namun, Indonesia gagal mempertahankan momentum pada gim ketiga dan keempat sehingga harus mengakui keunggulan Thailand.

Kendati menelan kekalahan, Manajer Timnas voli putri Indonesia Luciana Taroreh menilai penampilan Srikandi Merah Putih tetap layak diapresiasi.

Apalagi, Indonesia menghadapi Thailand dengan materi pemain berkualitas tinggi meski tidak menurunkan komposisi yang sama seperti saat tampil di Volleyball Nations League (VNL).

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"Kami melihat semangat juang, kerja keras, dan motivasi para pemain tetap terjaga sepanjang pertandingan."

"Pengalaman menghadapi Thailand menjadi bekal penting untuk proses pembentukan tim dan peningkatan performa," ujar Luciana saat dihubungi JPNN.com, Jumat (31/7).

Timnas voli putri Indonesia mengawali putaran pertama SEA V Cup 2026 dengan kekalahan lawan Thailand, Jumat (31/7)

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TAGS   timnas voli putri  Timnas Voli Putri Indonesia  SEA V Cup 2026  Thailand  Timnas Voli Indonesia 
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