Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sebagian Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan pada Jumat Siang

Jumat, 21 November 2025 – 03:55 WIB
Sebagian Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan pada Jumat Siang - JPNN.COM
Ilustrasi - Sejumlah warga menggunakan payung saat berjalan di trotoar yang berada di depan Bundaran HI di Jakarta. ANTARA/Khaerul Izan.

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada Jumat di sebagian besar wilayah Jakarta berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan pada siang hari.

Pada Jumat pagi Jakarta akan berawan dengan suhu diperkirakan 27 – 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 70 – 84 persen, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 7,8 – 26 km/jam.

Memasuki siang hari Jakarta akan turun hujan ringan dengan suhu rata-rata 28 – 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 75 - 82 persen, sedangkan kecepatan angin rata-rata angin 6,6 – 28,9 km/jam.

Baca Juga:

Selanjutnya pada sore hari Jakarta akan berawan dengan suhu rata-rata berkisar 27 - 28 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 79 – 88 persen, sedangkan kecepatan angin pada sore hari berkisar pada 1,8 – 23,7 km/jam.

Kemudian untuk malam hari Jakarta masih akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 26 - 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 81 – 93 persen, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 3,8 – 28,5 km/jam.

Sementara itu pada Sabtu (22/11) dini hari Jakarta akan berawan dengan suhu rata-rata 24 - 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 82 – 96 persen, sedangkan kecepatan angin berkisar pada 5 – 20,4 km/jam. (antara/jpnn)

Baca Juga:
 

BMKG memprakirakan sebagian wilayah Jakarta diguyur hujan dengan intensitas ringan pada Jumat siang.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BMKG  prakiraan cuaca  cuaca Jakarta  Cuaca Hari Ini 
BERITA BMKG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp