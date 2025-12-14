Sebanyak 1.222 Petani Binaan Binaan PalmCo Raih Sertifikasi RSPO

jpnn.com, JAKARTA - Upaya meningkatkan standar keberlanjutan di tingkat petani sawit kembali mencatat pertumbuhan. Empat koperasi unit desa (KUD) binaan PTPN IV PalmCo dinyatakan lulus dan resmi mengantongi sertifikasi internasional Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Total luasan kebun yang tersertifikasi mencapai 2.595,36 hektare, melibatkan sekitar 1.222 kepala keluarga (KK).

Empat koperasi tersebut meliputi KUD Makarti Jaya, KUD Dayo Mukti, dan KUD Kusuma Bakti Mandiri yang berada di wilayah PTPN IV Regional III Riau, serta FPS Merlung Renah Mendaluh yang berlokasi di PTPN IV Regional IV Jambi.

Dari hasil audit terbaru, KUD Dayo Mukti tercatat sebagai koperasi yang paling baru lolos audit eksternal RSPO, melengkapi tiga koperasi lainnya yang telah terlebih dulu mendapatkan sertifikasi.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, membenarkan capaian tersebut. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari pendampingan jangka panjang yang dilakukan perusahaan kepada para petani mitra di berbagai daerah.

“Alhamdulillah, setelah Makarti Jaya, Kusuma Bakti Mandiri, dan FPS Merlung yang telah lebih dulu tersertifikasi, kini KUD Dayo Mukti juga resmi lulus audit eksternal RSPO. Ini bukti bahwa komitmen petani terhadap praktik sawit berkelanjutan semakin kuat,” ujar Jatmiko dikutip Minggu (14/12).

Menurut Jatmiko, sertifikasi RSPO memberikan manfaat langsung bagi petani karena membuka peluang ekonomi baru, memperbaiki tata kelola kebun, serta meningkatkan nilai jual produk.

Selain empat KUD yang telah resmi tersertifikasi, Jatmiko mengungkapkan bahwa terdapat 18 KUD lainnya yang saat ini sedang berada dalam pipeline sertifikasi RSPO melalui program percepatan internal PalmCo.

Ia menjelaskan bahwa satu KUD kini sedang menjalani audit internal, empat KUD tengah menyelesaikan pemenuhan dokumen persyaratan, sementara 13 KUD lainnya berada pada tahap sosialisasi penerapan standar RSPO di tingkat petani.