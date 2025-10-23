Sebanyak 6 SMK Terima Bantuan Perangkat Digital Dari Digiserve

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak enam sekolah menengah kejuruan (SMK) mendapatkan bantuan dari PT Digital Service Solution (Digiserve).

Bantuan itu merupakan upaya untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan (vokasi) di Indonesia melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen kami berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan berbasis digital," kata Direktur Sales & Operasional Digiserve, Guntur Pramono dalam keterangan resminya, Rabu (22/10).

Digiserve menyalurkan 240 perangkat digital berupa router, mouse kabel, keyboard kabel, dan IP phone kepada Yayasan Pendidikan Telkom (YPT).

Perangkat tersebut akan digunakan di enam SMK Telkom di berbagai wilayah Indonesia.

Adapun enam sekolah itu antara lain, SMK Telkom Malang, SMK Telkom Lampung, SMK Telkom Sidoarjo, SMK Telkom Jakarta, SMK Telkom Banjarbaru, dan SMK Telkom Makassar.

Perangkat tersebut untuk memperkuat infrastruktur pembelajaran digital sekaligus menjadi sarana praktik langsung bagi siswa dalam memahami perangkat teknologi.

Penyerahan simbolis dilakukan pada 25 September 2025 dalam kegiatan Workshop Transformasi SMK Telkom Schools di Telkom Corporate University, Bandung, dan dilanjutkan dengan penyerahan langsung perangkat di SMK Telkom Jakarta pada 2 Oktober 2025.