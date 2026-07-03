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JPNN.com - Nasional - Hukum

Sebanyak Ini Uang yang Disita KPK dari OTT Bupati Langkat

Jumat, 03 Juli 2026 – 14:03 WIB
Sebanyak Ini Uang yang Disita KPK dari OTT Bupati Langkat - JPNN.COM
Bupati Langkat Syah Afandin. Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik menyita uang tunai sekitar ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim.

OTT terkait dugaan suap proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada Syah Afandin.

“Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee (imbalan) proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

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Dia mengatakan dugaan suap tersebut berkaitan dengan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

KPK, lanjut Budi, masih mendalami kemungkinan adanya penerimaan lain, termasuk dugaan gratifikasi yang diterima Bupati Langkat maupun penyelenggara negara lainnya di daerah tersebut.

"Tentunya nanti akan didalami dan ditelusuri apakah ada penerimaan-penerimaan lainnya atau gratifikasi yang diterima oleh Bupati atau penyelenggara negara di wilayah Langkat," katanya.

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Sebelumnya, KPK pada Kamis (3/7) mengonfirmasi telah melakukan OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim.

Dalam operasi tersebut, KPK turut menangkap enam orang lainnya di Langkat, Binjai, dan Medan, Sumatera Utara.

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim dan menyita uang.

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TAGS   Bupati Langkat  Bupati Langkat Kena OTT KPK  KPK Tangkap Bupati Langkat  KPK 
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