JPNN.com - Nasional - Sosial

Sebegini Anggaran Untuk Memulihkan Aceh, Sumut, dan Sumbar

Minggu, 07 Desember 2025 – 21:38 WIB
Sebegini Anggaran Untuk Memulihkan Aceh, Sumut, dan Sumbar - JPNN.COM
Lokasi bencana pasca-banjir bandang. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melakukan penghitungan sementara untuk memulihkan kondisi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pasca-tiga provinsi diterpa bencana banjir dan longsor.

Hal demikian disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu (7/12).

Menurut Suharyanto, penghitungan sementara per Minggu (7/12) ini menyatakan butuh Rp25,41 triliun untuk memulihkan Aceh.

"Membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," kata Suharyanto seperti dikutip dari YouTube akun Sekretariat Presiden.

Alumnus Akmil 1989 itu mengatakan data BNPB menyatakan rumah masyarakat yang rusak akibat mencapai 37.546 unit per data Minggu ini.

Dia menyebut puluhan ribu rumah yang rusak terbagi tiga kategori, yakni berat, sedang, dan ringan.

"Rusak berat, ini seperti hilang tersapu banjir, kemudian rusak sedang dan ringan. Kami menentukan rusak ringan dan sedang ada kriterianya," ujarnya.

Kemudian, kata Suharyanto, data BNPB per Minggu ini menyatakan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sumut mencapai Rp12,88 triliun.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungap anggaran buat memulihkan Aceh, Sumut, dan Sumbar. Angkanya mencapai puluhan triliun.

